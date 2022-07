Mariana Goldfarb surge deslumbrante em campo de flores na Sicília: ''Meu quintal é maior do que o mundo''

Modelo Mariana Goldfarb compartilha série de registros de vestido branco em campo durante viagem pela Sicília, na Itália

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 08h32

A modelo Mariana Goldfarb (32) abriu mais um álbum de fotos durante viagem na companhia da família!

Na segunda-feira, 11, a influenciadora digital publicou uma sequência de registros em que aparece em um lindo campo de flores na Sicília, na Itália, onde está curtindo dias de descanso com o marido, Cauã Reymond (42), e a enteada, Sofia (10), fruto do relacionamento do galã com Grazi Massafera (40).

A gata esbanjou a beleza natural e posou em momentos de descontração em meio à natureza usando um vestido branco de poá. Com os cabelos soltos ao vento e com o look fendado, ela citou poema de Manoel de Barros, O Apanhador de Desperdícios, ao legendar a publicação.

“'Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões.

Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios'”, disse ela.

"Gata!!!", elogiou Juliana Paes. "Um desaforo de beleza", "Linda de se ver", "Não to sabendo lidar com tanta beleza! Você ta cada dia mais radianteeeee", "Deusa", "Maravilhosa", destacaram ainda os seguidores.

Mariana Goldfarb posa com a filha de Cauã Reymond em jantar na Itália

No fim de semana, Mariana Goldfarb mostrou que curtiu noitada durante a viagem ao lado de Sofia. A modelo posou com look todo preto, um top decotado e saia, que deixou sua barriga sarada à mostra. Em uma das fotos, ela posou sorridente com a herdeira do marido em jantar e receberam elogio de Grazi Massafera: "Quero pizza italianaaaa. Lindas".

Confira o álbum de fotos de Mariana Goldfarb na Itália: