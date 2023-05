Marcus Majella mostra momentos de viagem para Veneza ao lado de Monique Alfradique e Thales Bretas

Ator Marcus Majella compartilha sequência de fotos ao lado de amigos durante viagem por cidade marcante da Itália

Neste domingo, 31, o ator Marcus Majella (43) decidiu encantar os seguidores ao mostrar alguns momentos de sua viagem com os amigos pela linda cidade de Veneza, na Itália. Nos cliques, o famoso surge ao lado da atriz Monique Alfradique (37) e do médico dermatologista Thales Bretas (35), que é viúvo do comediante Paulo Gustavo. Além deles, estavam também o jornalista Zé Raphael e o designer Rodolfo Rascão.

Em seu perfil oficial no Instagram, Marcus mostrou com diversos detalhes alguns momentos que viveu na cidade histórica italiana. Posando nas diversas pontes da cidade cheia dos famosos canais, o ator ainda mostra detalhes de casas coloridas e as mundialmente conhecidas máscaras de carnaval de Veneza. Na legenda, ele se limitou a usar apenas alguns emojis de bandeiras italianas.

Os comentários da postagem foram inundados de pessoas encantadas com a viagem do ator. “Amei tudo muito!”, exaltou o médico, completando a mensagem com um emoji de coração vermelho. “GAAAAATO ITALIANO LIIIIINDO”, exclamou a atriz Heloísa Perissé. “‘Boatos de que eu estava na pior. Hum. Se isso é estar na pior, imagina o que é estar bem!’”, brincou um internauta, usando um meme que ficou bastante famoso há algum tempo.

Veja a publicação compartilhada pelo ator Marcus Majella mostrando sua viagem por Veneza ao lado dos amigos: