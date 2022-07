Márcio Garcia mostra retorno da família para casa após viagem de férias

Apresentador Márcio Garcia fez selfie no avião com parte da família e encantou

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 09h05

O apresentador Márcio Garcia (52) mostrou a volta de sua família para casa após tirarem uma mini férias em um local com praia.

Sem revelar onde foram, o comunicador compartilhou uma selfie ao lado da esposa, Andréa Santa Rosa (43), e com alguns de seus quatro filhos no avião.

"Já disse e repito sempre; viajar é bom mas, não há nada melhor do que voltar pra casa! Quem concorda? Dogo, Max, Mel, Chico, Cacau e Lola Jaja estamos ai, cachorrada…", falou o famoso que além dos herdeira ainda tem vários pets.

Ainda nos últimos dias, Márcio Garcia compartilhou cliques da viagem com a família em uma praia e a mulher dele roubou a cena com sua boa forma. De biquíni, Andréa Santa Rosa chamou a atenção com sua barriga desenhada.

Antes de saírem de férias, os papais celebraram a formatura do filho mais velho no colégio e a passagem do herdeiro em seis vestibulares.

Márcio Garcia mostra volta da família para casa; veja: