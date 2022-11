Marcella Fogaça fala sobre viagem com Joaquim Lopes e confessa saudade das filhas: "Tá grande"

A cantora Marcella Fogaça mostrou detalhes da viagem com o marido e falou sobre a saudade que está sentindo das filhas gêmeas

Marcella Fogaçausou as redes sociais na noite desta terça-feira, 1, para compartilhar algumas imagens de sua viagem com o marido, o ator Joaquim Lopes(42).

Os dois estão em Paris, na França, e essa é a primeira vez que eles viajam sem as filhas gêmeas, Sophia e Pietra, que estão com um ano.

Ao publicar as imagens, a cantora contou que o casal visitou a Basílica de Sacré Coeur e a Torre Eiffel. Além disso, ela também aproveitou para confessar que mesmo curtindo a viagem a dois, está com bastante saudade das herdeiras.

"Viajar às vezes ajuda a gente a voltar pra casa. A saudade das pequenas tá bem grande, mas a gente vai voltar pra elas melhores, mais unidos ainda e com muita disposição… e viva o facetime!", celebrou Marcella, que mostrou uma foto conversando com as meninas através de chamada de vídeo.

Em seguida, a artista falou sobre o passeio com Joaquim Lopes. "Hoje fomos na Basílica de Sacré Coeur, que fica em Montmartre, bairro com vários restaurantes charmosos, lojas de chocolate e charcutaria. Depois fomos pra Torre Eiffel que nunca deixa de surpreender com sua beleza. Parece ser sempre a primeira vez. Ah, Paris", completou.

