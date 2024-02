Maraisa aproveita viagem aos Alpes Franceses com o noivo, Fernando Mocó

Após sua turnê por Portugal, Maraisa aproveita descanso em viagem com seu noivo, Fernando Mocó, aos Alpes Franceses; confira as fotos!

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, está aproveitando um descanso merecido ao lado de seu noivo, o empresário Fernando Mocó. Após uma turnê por Portugal, a sertaneja embarcou para uma viagem aos Alpes Franceses nesta quarta-feira, 21.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Maraisa apareceu ao lado de seu amado, preparada para um dia esquiando na neve. A artista escolheu um look todo branco para curtir o passeio bem quentinha, enquanto Fernando surgiu de traje estampado para o clima frio.

Já em suas redes sociais, o empresário mostrou um pouco do passeio do casal. Nas fotos, os dois apareceram aos beijos, enquanto descansavam sentados na neve. Fernando ainda mostrou o seu dia de esqui ao lado da amada.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Maraisa desconfiava de Fernando Mocó desde a adolescência

A cantora Maraisa, dupla da Maiara, está apaixonadíssima por seu noivo, Fernando Mocó. Os dois, que se conhecem desde a infância, ficaram noivos em setembro de 2023. E muito antes do romance rolar entre os dois, Almira, mãe da artista, já desconfiava das intenções do empresário com sua filha.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Almira afirmou que sempre soube que Fernando gostava de Maraisa."Ele nunca foi amigo dela, eles namoravam escondidos. A Maraisa saia para ir na chácara dele com a galera, mas eles iam tocar violão e cantar, só que ele falava que era amiga, e nunca foi amizade. Eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo. Eles me enganaram direitinho", contou ela.

A mãe das gêmeas também afirmou que o empresário era "um moleque atentado", mas que sempre se deu bem com sua família. "Eu conheci ele desde criança, como que eu vou brigar com ele? Já falei para Maraísa que se ela brigar com ele, eu e ele não vamos brigar, porque não tem jeito, eu conheço ele desde criança e eu e a mãe dele somos muito amigas", disse Almira.