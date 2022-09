Manu Gavassi aparece esbanjando alegria visitando museu na França

A cantora Manu Gavassi compartilhou em suas redes sociais sua experiência ao visitar um museu na França

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 17h10

Neste domingo, 11, Manu Gavassi compartilhou algumas fotos em seu Instagram de uma visita a um museu na França.

A cantora publicou fotos de algumas artes expostas no museu Pompidou em Paris. Manu também apareceu esbanjando um sorriso em frente a um quadro.

“Eu amo museus. Amo tentar entender o que se passava na mente dessas pessoas quando estavam criando. Esse brother Gerárd Garouste por exemplo das primeiras fotos era claramente um artista artístico doidão que transitava nos teatros fazendo cenografia e figurinos, decorava hotéis, pintava a Bíblia, a mitologia, os arquétipos, pesadelos, imagens que as vezes incomodam com cores incríveis que parecem saltar e hipnotizar tipo neon”, explicou a participante do BBB 20 na legenda da postagem.

Manu ainda escreveu: “A energia é estranha, intimidadora mas eu gosto de ser capaz de sentir isso através do trabalho de alguém. É meio mágico”.

Os fãs da artista adoraram a postagem e comentaram que compartilham do mesmo gosto! “Temos o mesmo gosto então! É muito prazeroso visitar museus”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Somos duas no amor por museus”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Passeio com o pet!

Recentemente, Manu foi vista passeando com seu cachorrinho Aipim no Rio de Janeiro aproveitando um dia de folga das gravações de um novo filme.

A atriz usava um top preto, shorts soltinho da mesma cor e um kimono estampado para passear com seu pet no dia ensolarado.