Maisa Silva surge deslumbrante em Paris ao publicar recordações de viagem

A atriz Maisa Silva recebeu chuva de elogios dos seus seguidores ao compartilhar algumas fotos de um de seus looks usados em viagem a Paris

Nesta quinta-feira, 18, Maisa Silva entrou no clima de TBT e compartilhou em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem a Paris. A atriz surgiu posando com a Torre Eiffel de fundo e fazendo carão pelas ruas da cidade francesa.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu esbanjando elegância e estilo com um conjunto. As peças eram todas azuis escuras e o look era composto por um cropped, uma camisa de mangas compridas oversized e calça. Para acompanhar o look, a artista ainda usava óculos escuros e uma bolsa colorida.

Em uma das quatro fotos compartilhadas, Maisa ainda surgiu andando de patinete por Paris ao lado de amigos. Neste grupo estava a atriz Fernanda Concon, que atuou com Maisa na novela “Carrossel”.

“Já com saudade dos rolês de patinete”, escreveu a atriz já recordando de sua viagem na França acompanhada dos amigos. Nos comentários, a atriz e amiga pessoal de Maisa, Larissa Manoela elogiou: “Francesinha”.

Os seguidores de Maisa também adoraram as fotos de Paris e rasgaram elogios nos comentários! “Linda”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Uma europeia”. Outra seguidora reagiu às fotos escrevendo nos comentários: “Lindíssima”. E outro fã comentou: “Gata demais”.

Recentemente, Maisa causou comoção na internet ao postar outras fotos de look em Paris. A atriz recebeu diversos elogios ao posar no hotel em que estava hospedada com um vestido curto e justinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Voltou!

E os fãs de Maisa tem motivos para celebrar! A estrela estará de volta às telinhas em breve com a segunda temporada da série “De Volta Aos 15”, que protagoniza ao lado de Camila Queiroz.

A série onde Maisa interpreta a versão jovem da personagem Anita retorna no dia 5 de julho na plataforma de streaming Netflix. “Ah anitah_malukah2006 invadindo aqui pra dizer que: finalmente temos data de estreia da 2ª temporada de De Volta Aos 15! Já coloquem no calendário: DIA 5 DE JULHO é dia de maratonar. Vai ter muita nostalgia, crushes, tretas… VEM AÍ”, escreveu a atriz no Instagram.