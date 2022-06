Maisa faz resumão da sua viagem para a Itália com as melhores amigas: ''Vivendo a vida''

A atriz Maisa relembrou a viagem com as melhores amigas para celebrar os seus 20 anos

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 13h51

Maisa já está com saudades da viagem onde celebrou a chegada dos seus 20 anos.

E para deixar tudo registrado, a atriz compartilhou um vídeo com o resumão dos dias na Itália com as suas melhores amigas, Fernanda Concon e Julia Rabelo.

No vídeo, ela exibiu os passeios, as noitadas, as comidas e as praias que elas visitaram.

"Você não pode dizer que nós não estamos vivendo a vida", escreveu ela na legenda.

Durante a viagem, Maisa apostou em um look com um top de borboleta e uma saia branca, que achou a atenção dos seguidores.

CONFIRA A VIAGEM DE MAISA PELA ITÁLIA