Luana Génot viaja para França com a família e participa de encontros do Fórum Econômico Mundial

Isabela Thurmann Publicado em 15/07/2022, às 13h38

A apresentadora, escritora e empresária Luana Génot (32) está em Annecy, na França, ao lado de sua família! Além de estar curtindo o verão europeu, ela participou de reuniões com jovens líderes do Fórum Econômico Mundial.

Conhecida por comandar o programa Sexta Black, do GNT, e por ser jurada do Ideias à Venda, apresentado por Eliana (49), Luana faz parte do fórum desde o começo de 2022, sendo apenas um dos três brasileiros para participar neste ano.

Fundadora do Instituto Identidades do Brasil, a apresentadora ainda pretende viajar para Albânia, Copenhagen e Genebra.

Ela contou para a CARAS Digital como está sendo a viagem ao lado de seu marido, Louis, e da filha do casal, Alice. “Para mim, trabalho e vida pessoal têm um limiar muito tênue. Especialmente quando você ama o que você faz. Quando me afasto fisicamente do trabalho, fico sempre com a cabeça fervilhando de ideias, anotando o que passa pela cabeça, guardando para compartilhar tudo com o meu time depois”, admitiu.

“Aliás, esse momento de folga é sempre de muita potência, poder ter contato com o verde, com a natureza, ficar mais tempo com a minha filha, brincar com ela, ter contato com os meus sogros e cunhadas aqui em Annecy. Enfim, é um distanciamento saudável da rotina, que me traz novas ideias”, revelou Génot.

