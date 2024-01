Longe das novelas, Cláudia Abreu abre álbum de fotos em viagem à Lisboa

A atriz Cláudia Abreu encantou os seguidores ao compartilhar registros de um passeio de barco durante viagem à Lisboa, em Portugal

A atriz Cláudia Abreu surpreendeu os fãs na última quinta-feira, 25, ao compartilhar em suas redes sociais uma sequência de fotos novas. Ela, que está longe das novelas desde 'Verão 90', da Globo, exibida em 2019, mostrou alguns cliques de sua viagem para Lisboa, em Portugal.

Usando roupas de frio na ocasião, a artista surgiu sorridente enquanto curtia um passeio de barco. "Navegar é preciso, ainda mais com o sol e a lua iluminando o Tejo. Que saudades que estava de ti, Lisboa!", declarou ela na legenda da publicação.

Diversos internautas ficaram encantados com as imagens compartilhadas por Cláudia Abreu e fizeram questão de deixar inúmeros comentários carinhosos para a atriz. "Sou fã desde o primeiro instante que vi, lá em 1990. E esse fascínio por você só cresce", escreveu um seguidor. "Você é linda Cláudia, está radiante!", disse outro. "Um sol iluminando outro sol", se encantou um terceiro.

Confira a publicação:

Cláudia Abreu (53) se tornou assunto ao aparecer ao lado de sua filha, Felipa (16), no aeroporto do Rio de Janeiro. Além da adolescente, a atriz também é mãe de Maria Maud (22), que aparece de forma diferente da irmã na web. Saiba quem são as filhas da artista.

Conhecida por novelas como Cheias de Charme, Celebridade e Barriga de Aluguel, Cláudia Abreu foi casada durante 25 anos com o diretor José Henrique Fonseca. Os dois tiveram quatro filhos juntos, Maria, Felipa, Joaquim (13) e Pedro (12), e anunciaram o fim da relação no ano passado.

A filha mais nova, Felipa, não costuma fazer muitas aparições públicas. Bastante reservada, a adolescente possui um perfil fechado nas redes sociais em que acumula pouco mais de 1.000 seguidores e não tem nenhuma publicação.

Já a primogênita de Cláudia Abreu tem uma postura bastante diferente na web, já que, assim como a mãe e o pai, decidiu seguir a carreira no mundo das artes. Ela acumula mais de 68 mil seguidores em seu perfil do Instagram e mais de 200 publicações.