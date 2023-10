Quem são as filhas de Cláudia Abreu? Irmãs aparecem de formas diferentes na web

Cláudia Abreu foi casada durante 25 anos com o diretor José Henrique Fonseca, com quem teve quatro filhos

Cláudia Abreu (53) se tornou assunto nesta quarta-feira, 18, ao aparecer ao lado de sua filha, Felipa (16), no aeroporto do Rio de Janeiro. Além da adolescente, a atriz também é mãe de Maria Maud (22), que aparece de forma diferente da irmã na web. Saiba quem são as filhas da artista.

Conhecida por novelas como Cheias de Charme, Celebridade e Barriga de Aluguel, Cláudia Abreu foi casada durante 25 anos com o diretor José Henrique Fonseca. Os dois tiveram quatro filhos juntos, Maria, Felipa, Joaquim (13) e Pedro (12), e anunciaram o fim da relação no ano passado.

A filha mais nova, Felipa, não costuma fazer muitas aparições públcias. Bastante reservada, a adolescente possui um perfil fechado nas redes sociais em que acumula pouco mais de 1.000 seguidores e não tem nenhuma publicação.

Na descrição do perfil, ela tem uma frase da canção Beautiful Boy (Darling Boy) do cantor John Lennon (1940-1980): "A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos", diz o trecho, traduzido para português.

Já a primogênita de Cláudia Abreu tem uma postura bastante diferente na web, já que, assim como a mãe e o pai, decidiu seguir a carreira no mundo das artes. Ela acumula mais de 68 mil seguidores em seu perfil do Instagram e mais de 200 publicações.

Na rede social, ela costuma compartilhar cliques do dia a dia, cuidados com o corpo, eventos, momentos ao lado dos pais, irmãos e namorado, Max Fromer, além de seu trabalho como cantora —neste ano, ela lançou seu primeiro álbum, MAUD. Recentemente, Maria esteve na trilha sonora da novela Travessia, com a música Dengo, uma parceria com o astro do piseiro, João Gomes.

Em julho deste ano, a filha do casal mostrou aos seguidores que passou por uma mudança em seu corpo. Na época, ela perdeu 40 kg e contou ter decidido fazer uma mudança de hábito na vida. "Mudar meus hábitos, minha alimentação, minha maneira de viver."

"Confesso que jamais me imaginei firmemente motivada a me levantar mais cedo que o costume e me tornar uma cliente assídua na academia. Quem diria que os treinos seriam 'remédio-santo-ansiolítico' que tanto me ajudariam a conviver com mais sobriedade os desafios da vida. Como diriam os Titãs: 'eu não caibo mais nas roupas que eu cabia'", completou.