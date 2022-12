Larissa Manoela esbanja boa forma ao surgir mergulhando em Noronha

A atriz Larissa Manoela surgiu exibindo a boa forma e mergulhando em Noronha ao lado do noivo André Luiz Frambach

Nesta quarta-feira, 20, Larissa Manoela (21) deixou seus seguidores babando ao aparecer apenas de biquíni dando um mergulho em Noronha.

Na série de fotos embaixo d’água publicadas em seu Instagram, a atriz exibia a boa forma e a barriga sarada em um biquíni roxo.

A artista nadava acompanhada do noivo, que a pediu em casamento durante a viagem, André Luiz Frambach (25), que vestia uma sunga preta com listra branca.

“Noivinha de peixe, peixinha é”, brincou a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda das fotos feitas pelo fotógrafo Neuronha.

Nos comentários, André Luiz se declarou à amada: “Eu te amo meu amor, admiro tanto sua coragem, sua vontade de aprender cada mais dia mais tudo, sua vontade de crescer e de viver”. O ator da novela “Cara e Coragem” ainda disse: “Vamos com tudo nesse mundão, pra vida toda”.

Os fãs da atriz também adoraram as fotos subaquáticas e rasgaram elogios nos comentários! “Perfeita”, elogiou uma seguidora. E outra fã ainda comentou: “Nosso casal de peixinhos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Lindos!

Ainda nesta quarta-feira, os noivos publicaram mais fotos românticas! Antes de mergulharem nas águas de Noronha, o casal apareceu posando em um barco.

Além de aparecerem com as mesmas roupas de banho, a artista apareceu com um vestido de cobertura roxo que deixava o biquíni e seu corpo escultural à mostra. E o ator vestia uma bermuda azul por cima da sunga.