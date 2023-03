Kim Kardashian esbanja elegância ao abrir álbum de fotos de viagem a Londres

A influenciadora Kim Kardashian esbanjou beleza e elegância ao compartilhar fotos de viagem a Londres em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 29, Kim Kardashian encantou seus seguidores compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em Londres.

A influenciadora posou em frente às clássicas cabines telefônicas britânicas com um look composto por calça e cropped jeans e um casaco de pele.

A estrela do reality-show The Kardashians ainda surgiu com amigas bebendo cerveja em um pub e posando em frente a um musical da West End.

“Me liga”, escreveu a ex-esposa do rapper Kanye West na legenda das nove fotos feitas na capital inglesa.

Os seguidores de Kim adoram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Sempre arrasando senhorita Kimberly”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Você está tão bonita”.

Alguns seguidores brasileiros marcaram presença nos comentários. Um fã comentou em português: “Nem nos encontramos, estava em London Kimberly”. Outro seguidor brasileiro brincou sobre a foto de Kim bebendo no bar: “Duvido que bebeu o copo todo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

México!

Quem também compartilhou fotos de viagem esta semana foi o cantor Shawn Mendes que posou para fotos no México.

Além de fotos conceituais na beira de um lago, o artista também surpreendeu os fãs ao mostrar queimaduras do sol.