Juliana Paiva relembra fotos em Nova York: "Viagem maravilhosa e fria"

Em dia de tbt, a atriz Juliana Paiva relembrou o frio que passou durante sua viagem

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 15h27

Juliana Paiva (29) aproveitou o dia de tbt para recordar uma viagem especial.

Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 19, a atriz compartilhou algumas fotos de sua viagem para Nova York, nos Estados Unidos, e falou sobre o frio que enfrentou lá.

" #TBT dessa viagem maravilhosa e fria!", escreveu ela, confessando que a frente fria que está no Brasil não chega nem perto ao que ela sentiu durante a viagem.

"Quando acho que tá frio aqui no Brasil lembro dos "perrengues chiques" que passamos em NY com -3º e paro de reclamar do clima na hora!", contou.

Homenagem ao pai

Juliana Paiva compartilhou uma foto ao lado de seu pai, Gilmar, que faleceu em 2019. No clique antigo, a atriz aparece abraçada e de mãos dadas com o pai, e na legenda falou sobre a saudade que sente dele.

"A saudade rasga o peito, mas é tão incrível como você sempre arranja uma maneira de se fazer presente… Obrigada, pai! Estamos conectados pra sempre! Te amooooooo!", declarou ela na publicação.

Confira: