Juliana Paiva curte viagem para Campos do Jordão e encanta a web com as fotos

A atriz Juliana Paiva está curtindo o descanso em Campos do Jordão, em São Paulo e encantou a web com as fotos especiais do passeio

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 09h43