Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez se aventuram em passeio romântico no Ceará: ''Um por do sol inesquecível''

Redação Publicado em 02/02/2022, às 09h41

O ex-BBB Jonas Sulzbach (35) usou as redes sociais na última terça-feira, 1, para compartilhar detalhes de um passeio radical que fez com a noiva, a apresentadora Mari Gonzalez(27).

O casal, que está curtindo férias românticas no nordeste brasileiro, abriram o álbum de fotos de um passeio de buggy no local paradisíaco e surpreenderam os fãs com a beleza do local.

"Nós, o buggy rosa e um por do sol inesquecível", declarou o influenciador ao compartilhar o momento.

Nas fotos, Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez aparecem curtindo as dunas em um pôr do sol impressionante e único do Ceará.

"A gente aproveita né? Eu amo!", continuou a baiana nos comentários.

Ainda recentemente, a ex-BBB foi clicada de biquíni pelo noivo em uma foto romântica no espelho.

