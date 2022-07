Jojo Todynho faz suspense com próxima viagem ao surgir em aeroporto: ''Qual o próximo destino?''

No aeroporto, Jojo Todynho revelou que fará nova viagem mas fez suspense quanto ao destino

Nesta segunda-feira, 4, Jojo Todynho (25) embarcou para ais uma viagem.

A cantora fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes sociais um clique onde ela aparece no aeroporto, exibindo o look arrasador que escolheu para a viagem e todas as malas que preparou para o momento.

Na legenda, ela aproveitou para fazer um suspense quanto ao destino da viagem: "Qual o próximo destino? Palpites?", escreveu ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, tentando acertar o destino: "Maldivas", disse um. "Paris", falou outro. "Orlando", escreveu um terceiro. "Nova York", chutou ainda um quarto.

Outros admiradores da artista ainda aproveitaram para elogiá-la: "Linda e perfeita!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Amei esse aerolook!", escreveu mais um.

Confira o clique de Jojo Todynho no aeroporto pronta para sua próxima viagem: