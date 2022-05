Jakelyne Oliveira e Mariano curtem lindo pôr do sol durante estadia em fazenda: ''Das coisas simples que me fazem feliz…''

Jakelyne Oliveira e Mariano curtiram um momento de romance durante um lindo pôr do sol que viram em fazenda

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 19h53

Nesta sexta-feira, 13,Jakelyne Oliveira (29) e Mariano (35) aproveitaram a estadia deles em uma fazenda para curtir um lindo pôr do sol.

A modelo então fez uma série de registros do momento e publicou em suas redes cliques e vídeos onde ela aparece coladinha com o amado, tomando um cafezinho e admirando a beleza da natureza.

Na legenda, ela falou com carinho do momento e se derreteu: "Das coisas simples que me fazem feliz..."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa mais linda!", disse um. "Perfeição de Deus!", falou outro. "Meu orgulho! Meus amores!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Jakelyne Oliveira e Mariano curtindo um pôr do sol encantador durante estadia em fazenda: