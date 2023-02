Isabella Fiorentino revela fotos de Gloria Maria na intimidade

Amiga de Gloria Maria, Isabella Fiorentino relembra fotos da apresentadora na vida pessoal e encontros divertidos: 'Glória agora está na Glória de Deus'

A apresentadora Isabella Fiorentino relembrou fotos de uma viagem divertida com a apresentadora Gloria Maria. Discreta com a vida pessoal, Gloria Maria foi vista em raras fotos de sua intimidade. Então, Fiorentino decidiu abrir um álbum de fotos de momentos com a amiga longe das câmeras da TV.

No dia da morte da jornalista, Isabella Fiorentino relembrou fotos das duas com os amigos na piscina e também cozinhando com os filhos. Na legenda, ela falou sobre a última viagem delas juntas e do carinho pela família da amiga.

"Difícil descrever como era Gloria Maria. Ela tinha uma luz que poucas pessoas têm! Nosso último encontro foi em Saint Tropez, passamos dias deliciosos juntas com nossas famílias! Demos risadas, saímos na balada, cozinhamos, fiz bolo de chocolate com as filhas dela, Laura e Maria (lembram que colocamos vinagre em vez de de óleo no bolo de chocolate?????) Glória agora está na Glória de Deus, onde não há dor nem sofrimento!", disse ela.

A morte de Gloria Maria

Gloria Maria faleceu nesta quinta-feira, 2, em um hospital no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer com metástases no cérebro, mas o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias. A morte dela foi confirmada pela Globo em um comunicado oficial.

"Em mais de cinco décadas de carreira, a carioca Glória Maria Matta da Silva, filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, contou histórias do mundo. E fez história no jornalismo brasileiro. Abriu caminhos para mulheres negras e se tornou referência para centenas de profissionais. Na manhã desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, a jornalista e apresentadora morreu e deixa duas filhas, Laura e Maria. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, também com êxito incialmente. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.