Ingrid Guimarães aproveita passeio em Goiás durante gravação de novo filme

Ingrid Guimarães está em Goiás para gravar filme e compartilhou registros do mergulho que fez em Pirinópolis

Publicado em 17/11/2022

A atriz Ingrid Guimarães (50) compartilhou em suas redes sociais, os registros de seu passeio por Pirinópolis, cidade localizada no estado de Goiás. De maiô preto, ela posou nas pedras de um rio e brincou na legenda da publicação: "Não sou menina do Rio, sou menina de rio. "Ô Goiás, bom demais voltar procê".

Pirinópolis é uma cidade farta de opções para quem gosta de um banho de água doce em meio à natureza. Ela tem mais de oitenta cachoeiras que oferecem infraestrutura aos turistas. O acesso é quase sempre fácil, não há trilhas de longas distâncias a serem percorridas e há casos em que todo o caminho é pavimentado.

Ingrid está no local para gravar o filme "Minha Irmã e Eu", onde será protagonista ao lado de Tatá Werneck (39). A produção teve que ser adiada por conta dos protocolos de segurança contra a contaminação pelo vírus Sars-COV-2, durante a pandemia de Covid-19.

