Gretchen faz dancinha e mostra o rebolado ao lado do marido nas ruas de Portugal

Cantora Gretchen leva tapa no bumbum do marido, Esdras de Souza, em dancinha durante viagem a Portugal

21/10/2022

A cantora Gretchen (63) iniciou a sexta-feira, 21, bem animada ao lado do marido e chamou atenção nas redes sociais!

Curtindo viagem para Portugal, a eterna rainha do rebolado mostrou, mais uma vez, todo seu gingado ao fazer uma dancinha nas ruas da cidade de Porto com o amado, Esdras de Souza.

A artista compartilhou um vídeo em que aparecem ao som de piseiro. Gretchen surgiu dançando de costas e levou até um tapinha do marido no registro publicado em seu perfil no Instagram.

"Bombando no Porto. Com ele @esdrasdesouza", escreveu Gretchen ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal e a conexão dos dois. "Achou sua cara-metade, linda a sintonia dos dois", "O Esdras é ótimo no molejão dele. Lindos", "Casal do meu agrado", "esse casal arrebenta de tanta simpatia", "Casal divertido agora a Gretchen, arranjou um que combina com ela divertido."

Confira o vídeo de Gretchen com o marido, Esdras de Souza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen recorda foto da juventude e chama a atenção

A cantora Gretchen chamou a atenção nesta quinta-feira, 20, ao recordar uma foto de seu passado. Entrando no clima de tbt da rede social, a artista resgatou um clique de sua juventude e impressionou com a transformação que sofreu ao longo do tempo. No registro publicado pela famosa, ela apareceu em cima do palco usando um look curtinho e exibindo suas curvas bem sequinhas. De cropped e micro saia, Gretchen ostentou um corpaço escultural enquanto se apresentava. "Bom dia aaaa com esse #tbt em Rancharia. Owwww", escreveu a cantora ao exibir a lembrança especial para os fãs.

