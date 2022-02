Gil do Vigor posta cliques se divertindo com a família em Noronha

O ex-BBB Gil do Vigor compartilhou fotos se divertindo ao lado da sua mãe e irmã no mar de Noronha

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 14h03

Neste sábado, 12, Gil do Vigor(30) postou algumas fotos se divertindo ao lado de sua família em Fernando de Noronha.

Nas quatro fotos, o ex-BBB aparece descamisado e de sunga curtindo o sol no arquipélago de Pernambuco.

A família do semi finalista do Big Brother Brasil de 2021 também apareceu em alguns dos cliques! Sua mãe Jaciara e suas irmãs Janielle (31) e Juliana Nogueira (33) marcaram presença na viagem do economista para Noronha.

Nos comentários, personalidades famosas elogiaram a postagem do ex-participante do BBB. A cantora Pabllo Vittar (28) comentou: "Que neném". E o segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi (36) reagiu às fotos com emojis de palmas.

Na última sexta-feira, 11, Gil apareceu ao lado de Rodrigo e do vencedor da Fazenda, Rico Melquiades (29), em um vídeo engraçado imitando tretas famosas que aconteceram nos reality-shows que participaram.

Confira aqui o post de Gil!