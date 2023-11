Gil do Vigor mostra momento engraçado de sua mãe na imigração para os Estados Unidos

Jacira Santanna, mãe de Gil do Vigor, está visitando o filho nos Estados Unidos e passa por momento engraçado na imigração; confira!

Estudando nos Estados Unidos, o economista Gil do Vigor recebeu uma visita muito especial de sua mãe, Jacira Santanna, em sua casa no exterior. No entanto, o seu processo de entrada no país rendeu uma história muito engraçada para os internautas.

Nesta quarta-feira, 1, o ex-BBB 21 compartilhou um vídeo da chegada de sua mãe em sua casa e dividiu as complicações de Jacira durante sua passagem pelo processo de imigração no país com o sobrinho do economista, Davi. No vídeo, Gil pergunta sobre como foi a viagem e sua mãe caiu na risada.

"Foi tudo muito bom. Perguntaram quem era Davi, eu disse que era meu neto. Aí perguntaram para ele quem eu era e ele disse: 'ela é minha grande mader' (grandmother, avó em português)", contou Jacira entre risos. Mesmo assim, novas questões sobre o parentesco surgiram e ela teve uma atitude drástica.

"Assim, ela estava apontando pro menino e eu disse: 'eu sou avó dele'. Eu peguei os documentos todinhos e joguei na cara do homem. 'Tá aqui tudo, ele é meu neto'", relatou a mãe do ex-BBB, ainda entre risadas. Por fim, ela contou sobre sua tentativa de explicar que não falava a língua local. "Fui logo falando assim: no speak English, speak português", disse.

Confira o vídeo:

Gil do Vigor opina sobre salário de R$ 200 mil de Rachel Sheherazade

No último dia 24, o ex-BBB Gil do Vigordeu sua opinião sincerona como economista sobre uma revelação feita pela jornalistaRachel Sheherazade, que contou quanto ganhava de salário ao atuar como âncora no SBT.

A ex-peoa falou que apesar de ter tido um salário de R$ 200 mil por mês na emissora, ela não embolsava todo o valor por conta de descontos. Por ser mãe solo, a comunicadora também contou que gastou muito com a educação dos dois filhos e até hoje não comprou a casa própria. Expulsa de A Fazenda 15, ela comentou que gostaria de ter levado o prêmio para adquirir o imóvel próprio.

Diante das alegações da jornalista, Gil do Vigor deu sua opinião sobre a situação. "Peço desculpas por intervir na declaração da Rachel e sei que ninguém pediu minha opinião, mas darei de toda forma, pois acho importante destacar que, mesmo considerando descontos e impostos, se a renda da Rachel realmente fosse de 200 mil mensal (caso seja verídico o que estão comentando), ela estaria ganhando mais que 99% dos brasileiros, conforme dados do IBGE que indicam que se um brasileiro recebe acima de 28 mil, ele já está entre os 1% com maiores salários", disse ele como economista.

"Portanto, parece que faltou à Rachel buscar um aconselhamento financeiro e falo para todos, é importante cuidar do seu dinheiro, pois aquela música é real, dinheiro na mão é vendaval", completou o ex-BBB.