Fred compartilha cliques de viagem para os Estados Unidos: "Foi demais"

Apresentador Fred abriu o álbum de fotos da viagem feita para os Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 13h11

Nesta terça-feira, 21, o apresentador Fred (32) usou as redes sociais para mostrar as fotos dos seus dias nos Estados Unidos.

O apresentador, que inclusive assistiu um jogo das finais da NBA em Boston, abriu o álbum de fotos da viagem e mostrou os passeios especiais.

Nos cliques compartilhados em seu perfil no Instagram, Fred mostrou os momentos especiais por Miami, Boston e Orlando.

Na sequência de imagens publicadas pelo apresentador, ele escreveu: "Photodump da viagem que foi zero planejada, começou dando tudo errado e acabou sendo uma das melhores da minha vida. Descansado, em paz, com saúde e cheio de gás para o restante do ano incrível que nos espera. Foi demais e muito por conta das pessoas incríveis que eu tenho a 'sorte' de ter do meu lado em todo canto do mundo.Valeu Miami, valeu Orlando, valeu Boston e valeu Miami de novo porque seguirei Miamizado até voltar!".

Veja os cliques de Fred: