Flávia Viana reúne momentos inesquecíveis de sua viagem pela Flórida em vídeo especial

Flávia Viana fez um vídeo especial com uma série de momentos que viveu ao lado de sua família em viagem para a Flórida

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 16h48

Nesta segunda-feira, 18,Flávia Viana (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns momentos especiais que viveu durante sua viagem em família por Orlando, na Flórida.

A influenciadora publicou um vídeo onde ela reuniu uma série de imagens de seus passeios pelos parques da cidade, onde ela aparece brincando, se divertido e curtindo muito ao lado do marido, Marcelo Zangrandi (35) e dos filhos, Sabrina e Gabriel (1).

Na legenda, a loira falou com carinho do momento escrevendo: "Momentos inesquecíveis! Dá o PLAY e vem com a gente!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "O tanto que eu amo essa família!", disse um. "Que lindos!", falou outro. "Que maravilha!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo onde Flávia Viana reuniu momentos inesquecíveis de sua viagem na Flórida: