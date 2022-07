Flávia Viana registra primeiros momentos de viagem de férias com sua família: ''Um pouquinho do nosso dia!''

Flávia Viana compartilhou os primeiros registros que fez ao lado da família durante viagem de férias para a Flórida

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 19h10

Nesta quarta-feira, 13, Flávia Viana (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir os primeiros registros que fez durante a sua viagem de férias pela Flórida.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o marido, Marcelo Zangrandi (35), com os filhos, Sabrina (19) e Gabriel (1) e com o cunhado, Bruno Zangrandi.

Nas fotos, Flávia e sua família aparecem fazendo as primeiras tarefas para na casa que estão hospedados, como fazer compras, além de dar uma volta pelas ruas da cidade, curtindo muito o dia ensolarado.

A loira ainda exibiu com detalhes o look que escolheu para o dia, usando um top verde e um shorts de crochê colorido, super confortável, combinando com um sapato branco estiloso.

Na legenda, ela contou um pouco de como foi o dia: "Um pouquinho do nosso dia! Tomamos café e já fomos fazer compras de supermercado para abastecer a casa e evitar de gastar muito fora (aqui é tudo muito caro. Eu faço conta sim, tem que converter porque depois a fatura chega em real aí já viu né?!) e estamos tendo um dia bem gostoso! Mais tarde posto mais para vocês".

Confira os cliques do primeiro dia da viagem de férias de Flávia Viana com sua família: