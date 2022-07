Flávia Viana embarca com o filho, Gabriel, para viagem de férias: ''Encontrar o papai e a irmã em Orlando''

Flávia Viana publicou uma série de cliques no aeroporto, pouco antes de embarcar para Orlando com o filho, Gabriel

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 14h00

Nesta terça-feira, 12, Flávia Viana (38) embarcou com o filho, Gabriel (1), para uma grande viagem de férias em família.

A influenciadora fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes sociais uma série de cliques onde aparece no aeroporto, cheia de malas e na companhia do herdeiro, prestes a embarcar para Orlando, onde encontrará seu marido, Marcelo Zangrandi (35) e sua filha, Sabrina (18).

A dupla ainda esbanjou estilo ao exibiram seus aerolooks. Gabriel usou uma calça jeans clarinha e um casaco vermelho enquanto a mamãe apostou em um top branco, uma calça de couro preta e um casaco com estampa de onça.

Na legenda, Flávia falou com carinho do momento que está prestes a viver em família: "Que Deus nos abençoe e nos blinde com seu manto sagrado! Vamos encontrar o papai e a irmã em Orlando e conhecer o Mickey (que tem um significado muito especial, o vovô João sonhou muito com isso) E lá vamos nós".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Boa viagem família!", desejou um. "Ai que coisa linda!", falou outro. "Aproveitem muito!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Flávia Viana fez ao lado do filho, Gabriel, pouco antes de embarcar para Orlando: