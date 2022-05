Flávia Alessandra mostra como está sendo sua viagem para os Lençóis Maranhenses: ''Paradisíaco''

Flávia Alessandra compartilha sequência de registros em viagem para os Lençóis Maranhenses com os amigos

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h10

Mais um dia, mais uma viagem! Pela primeira vez na vida, Flávia Alessandra (47) está nos Lençóis Maranhenses.

E, nesta quinta-feira, 26, a atriz decidiu mostrar um pouco de como estão sendo seus dias no Parque.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de fotos e vídeos perfeitas. Na primeira imagem, a musa esbanjou suas curvas na frente de uma das lagoas. A segunda é da paisagem. Na terceira e a quarta, são dela com as amigas.

No quinto, no sétimo, no nono e no décimo cliques, a esposa de Otaviano (49) posou com a água ao fundo. O sexto é um vídeo feito por um drone. E, a oitava é uma gravação deles andando de buggy na areia.

“Sonhava em conhecer Lençóis Maranhenses, são mais de 36 mil lagoas no parque. Um lugar paradisíaco que me deslumbrou com seu tamanho e beleza”, começou na legenda.

“A cidade de São Paulo cabe inteira dentro do parque, dá pra ter um pouquinho de noção do tamanho né? Apaixonada”, se derreteu a famosa ao final.

Confira os registros de Flávia Alessandra nos Lençóis Maranhenses: