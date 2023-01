Esbanjando estilo, Rafa Kalimann abre álbum de fotos de viagem a Salvador

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou uma série de fotos de sua viagem para Salvador

Neste sábado, 28, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em Salvador.

Aproveitando os dias de descanso, a influenciadora surgiu na beira da praia vestindo um biquíni com uma blusa de crochê por cima.

Nas quatro fotos publicadas, a ex-BBB ainda usava bandana na cabeça, óculos de sol, e carregava uma mochila nas costas.

“Oi, de novo, Salvador. Tudo bem? Estou feliz por te sentir novamente”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem.

Os fãs de Rafa adoraram as fotos e rasgaram elogios para a morena nos comentários! “Linda”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Você é a cara de Salvador, energia e beleza”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Reflexão!

Semana passada, a influenciadora compartilhou uma reflexão em suas redes sociais após terminar o namoro com o ator José Loreto.

“Me destravo dos nós que me limitam, me blindo do que pode me ferir, dou aquela piscadinha pro alto pra quem pode me proteger e me reinvento para continuar sendo gigantesca", escreveu Rafa na legenda de fotos em preto e branco.