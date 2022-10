Encerrando as gravações de “Rodeio Rock”, Carla Diaz esbanja beleza em viagem ao Pantanal

A atriz Carla Diaz viajou ao Pantanal para finalizar as gravações do novo filme “Rodeio Rock”, no qual atua ao lado de Lucas Lucco

Nesta terça-feira, 25, Carla Diaz (31) esbanjou beleza ao surgir no Pantanal para as gravações de seu novo filme “Rodeio Rock”.

A atriz revelou em seu Instagram que iria viajar para encerrar as gravações do longa-metragem: “Simplesmente vou viajar para o Pantanal para os últimos dias de gravação do filme”.

Após o anúncio, Carla surgiu a caráter usando um longo chapéu e uma blusa cropped de manga comprida com estampa de onça. “Cheguei Pantanal. Cheguei”, comentou a artista.

A estrela que atuará ao lado de Lucas Lucco em “Rodeio Rock” mostrou diversos animais que avistou em seu primeiro dia de viagem como cavalos, araras e tatus. A atriz conhecida por atuar em Chiquititas adorou os tatus! “Não tô aguentando esses tatus”, escreveu nos stories.

Toda produzida!

Na última segunda-feira, 24, Carla arrancou suspiros de seus seguidores ao aparecer toda produzida com look luxuoso.

A ex-BBB aparece usando uma saia bem curtinha de couro e um cropped sem alcinha de tule todo rosa. Com os cabelos soltos com presilhas, a loira surgiu sorridente e apostando no carão ao fazer poses mostrando o visual, com um batom pink.