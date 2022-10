Carla Diaz esbanja elegância com look luxuoso todo rosa: ''A Barbie chegou''

Atriz Carla Diaz posta vídeo exibindo produção impecável de saia curtinha e top tomara que caia de tule e deixa fãs babando

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 10h57

A atriz Carla Diaz (31) roubou a cena nas redes sociais e deixou os fãs babando ao surgir deslumbrante toda produzida!

Aproveitando registro de uma produção recente, a artista postou um vídeo para compartilhar uma mensagem positiva com os seguidores em seu feed no Instagram.

Nas imagens, a ex-BBB aparece usando uma saia bem curtinha de couro e um cropped sem alcinha de tule todo rosa. Com os cabelos soltos com presilhas, a loira surgiu sorridente e apostando no carão ao fazer poses mostrando o visual, com um batom pink.

"Passando pra desejar um bom fim de domingo", escreveu Carla Diaz ao legendar o post.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Eita, tá belíssima!!!", disse Carol Peixinho. "A Barbie chegou", "Lindeza", "Maravilhosa demais", "Perfeita", "Bicha gata", destacaram ainda os admiradores de Carla.

Confira o look poderoso de Carla Diaz:

Carla Diaz e Felipe Becari trocam declarações na web

No início do mês, Felipe Becari usou as redes sociais para se declarar para a namorada, a atriz Carla Diaz. Ele compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada e agradeceu o apoio e carinho que recebeu da ex-participante do BBB 21 durante o período que ele esteve em campanha política. Becari foi eleito deputado federal após a eleição do dia 02. "Precisava fazer essa postagem, pois só nós sabemos o que passamos nos últimos meses… Cada um no seu trabalho, apoiando, suportando as saudades, respeitando as diferenças e sendo responsáveis um com o outro. Nada mais lindo do que uma relação de cumplicidade e carinho, e por isso a vitória de ontem não é foi só minha, mas nossa", começou ele.

