Em praia no Uruguai, Lívia Andrade surge de botas de veludo: ''Que linda''

Apresentadora Lívia Andrade compartilhou fotos em Punta del Este e chamou a atenção com look

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 07h22

A apresentadora Lívia Andrade (39) mostrou nesta terça-feira, 21, em novas fotos em sua rede social que está em Punta del Este, no Uruguai.

Aproveitando uma praia do lugar, a loira surpreendeu ao aparecer na areia com um look de frio e até com botas vermelhas de veludo.

De calça branca e uma jaqueta florida, Lívia Andrade surgiu toda estilosa aproveitando o solstício de inverno, fenômeno astronômico que marca o início da estação mais fria do ano.

"Blessed!", disse ela em inglês sobre se sentir abençoada. Ao se mostrar nos registros, a famosa logo recebeu elogios dos fãs. "Que linda", admiraram.

No último dia 20, Lívia Andrade fez aniversário e comemorou a data de forma especial. Na rede social, ela compartilhou fotos que resumiram como foi a celebração este ano.

Lívia Andrade aproveita praia de botas no Uruguai; veja: