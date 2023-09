Em Paris, Mariana Rios celebra a conquista de sonhos: "Fui viver"

A atriz Mariana Rios está curtindo sua passagem por Paris e relembra momento encantador do passado; confira!

A atriz Mariana Rios está curtindo demais sua passagem pela França. Em Paris, ela aproveitou para visitar os pontos turísticos da cidade e atualizar seu Instagram com novas fotos. Nesta sexta-feira, 22, a famosa abriu o álbum da viagem e encantou seus seguidores.

Na legenda da publicação, a morena lembrou de situação que viveu no passado e falou sobre viver seus sonhos. "Eu tinha 15 anos quando uma cigana me parou na rua e disse: Você vai viajar muito! Olhei pra ela e respondi: pra onde? Uberaba, Uberlândia? As cidades próximas a Araxá né porque é pra onde consigo ir. E comecei a rir! Ela sorriu de canto e continuou: Não! Você vai viajar o mundo! Vai ser independente muito cedo! Vai conquistar seus sonhos! Pode acreditar!", iniciou.

Mariana também contou como se sentiu quando realizou o que lhe foi dito. "Resolvi então seguir o conselho dela! Acreditei e fui viver… Pra ver! No fundo eu sempre soube, mas parece que às vezes alguém precisa te falar, te dar forças. Porém acredito que optamos por ser nossa própria âncora ou a catapulta que nos lança além", disse ela.

Ao finalizar, a musa decidiu deixar uma mensagem de incentivo para seus seguidores. "Posso te sugerir algo? Se você sabe, não espere que alguém te diga! A verdadeira força está dentro de cada um de nós. Acredite, pois você estará exatamente onde seu cérebro te guiar! E vou finalizar com o seguinte pensamento de Buda: 'A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade'", finalizou.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de enaltecê-la pelos cliques. "Lindaaaaaa", escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro."Maravilhosa", elogiou fã. "Tão linda e consegue ser mais ainda por dentro!", disse outro. "Essa previsão tava certa!!!!", apontou outro. "Suas histórias me inspiram demais", disse mais um.

Confira a publicação: