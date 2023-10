Em Londres, Bianca Andrade posa com estilo ao lado do filho: "Mini fashionista"

Bianca Andrade derrete seus seguidores e posa com o filho Cris durante passeio em Londres; confira fotos!

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade está aproveitando ao máximo sua passagem pela Europa. Na companhia de seu filho Cris, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Fred Bruno, a gata está curtindo seus dias em Londres, no Reino Unidos.

Juntinhos, a dupla surgiu toda estilosa, com direito a looks incríveis para passear pela cidade. Bianca apostou em uma saia longa e transparente, com jaqueta oversized com flores, óculos escuros e bolsa em formato de coração. Já Cris surgiu com uma jaqueta estilosa, moletom branco e jeans, sempre segurando a mão da mamãe.

Sem deixar o sorrisão no rosto, os dois mostraram que estão super felizes na companhia de amigos na viagem. Na legenda da publicação, a ex-BBB expressou seu gratidão de estar ali. "Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver o que estou vivendo hoje!!", escreveu Bianca.

Nos comentários, seus seguidores não deixaram de enaltecer os cliques. "Não to aguentando os lookinho bianca, ele é um mini fashionista", declarou fã. "Bianca foi fazer um filho e ganhou um melhor amigo", disse outro. "Mas o guduguinho fashionista não daaaaaa", disparou mais um. "Você merece tudo está vivendo Bia", declarou admirador. "Eu tô apaixonada pelos lookinhos", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Fred Bruno relembra fim de casamento com Bianca Andrade

No último dia 4, o influenciador e ex-BBB Fred Bruno abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com Bianca Andrade. Em participação do PodDelas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, ele revelou que o relacionamento chegou ao fim devido a fofocas que saiam a respeito dele

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'", disparou Fred, alegando que o tal profissional teria pedido desculpas. "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali".

Fred ainda revelou que as parceiras que teve desde então não conheceram o pequeno: "Eu nunca apresentei ninguém pro Cris. Até hoje, não aconteceu da pessoa entrar na vida do meu filho. Eu sou responsável por uma série de coisa na vida do meu filho. Fico pensando se ele me ver com uma pessoa que não é a mãe dele, isso pode gerar uma dúvida nele", explica Fred.

“Para mim, são coisas extremamente separadas. Eu fiquei com a pessoa, ali, não chega nem perto do Cris. É uma parada tão distante que eu nunca nem parei para pensar nisso," conta o influenciador.