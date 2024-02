Em Dubai, Paolla Oliveira aparece em clima de romance com Diogo Nogueira

Escapada romântica! Paolla Oliveira curte viagem de férias luxuosa com Diogo Nogueira após temporada intensa de Carnaval

Na última quarta-feira, 21, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira decidiram dar uma escapada romântica e pousaram em Dubai, nos Emirados Árabes. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou que decidiu recarregar as energias junto ao namorado após o agito de desfiles e shows em sua temporada de Carnaval e dividiu detalhes da viagem.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Paolla pausou o feed repleto de brilho, samba e fantasias e deu lugar ao luxo e a calmaria de seu novo destino: “A gente fugiu um pouquinho, depois de todo o turbilhão que foi o Carnaval. Turbilhão maravilhoso, mas a gente está agora passeando, fomos muito bem recebidos e vamos mostrar para vocês”, iniciou.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem viagem em clima de romance - Reprodução/Instagram

Após compartilhar a chegada no hotel luxuoso ao som de uma música romântica para entrar no clima da viagem, a beldade registrou cada detalhe com vídeos em seus stories. Depois de se instalarem e arrumarem as malas, o casal partiu para um passeio tradicional, visitando o mercado antigo e curtindo um passeio de barco na sequência.

Para finalizar o primeiro dia de viagem, eles curtiram um jantar em clima de romance enquanto assistiam o show das águas dançantes das Fontes de Dubai. Mas apesar do luxo, Paolla também revelou que passou alguns perrengues para aprender a linguagem local: “O árabe já tá na ponta da lingua”, ela brincou com o amado.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem passeio de barco em Dubai - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assistem show em Dubai - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Paolla e Diogo assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2021. Os pombinhos posaram juntos nos bastidores de um show do cantor, que aconteceu no Rio de Janeiro, para revelar o namoro. Desde então, eles encantam os seguidores nas redes sociais com momentos apaixonantes da relação em raras aparições.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Nogueira (@diogonogueira_oficial)

Qual é o valor da fortuna de Paolla Oliveira?

Nesta semana, Paolla Oliveira surpreendeu ao mostrar como é a sua mansão. A atriz construiu um imóvel imponente repleto de detalhes luxuoso no Rio de Janeiro. Agora, a imprensa nacional repercutiu qual é o valor do patrimônio dela. A ex-estrela da Globo e Rainha dos Carnavais acumula uma fortuna com seus trabalhos e investimentos e é milionária.

A estrela construiu uma carreira sólida na atuação, com diversas novelas ao longo de muitos anos, embora não seja mais contratada pela emissora. Além disso, ela investe em outros setores. O site UOL contou que ela tem apartamento para aluguel, tem suas linhas de perfume e roupas e também é sócia de uma clínica de estética; saiba os valores.