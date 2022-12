Em clima de gratidão, Carol Peixinho, Thiaguinho e família viajam a Londres

Carol Peixinho e Thiaguinho estão aproveitando o frio de Londres com a família do cantor

O cantor Thiaguinho (39) e a influenciadora Carol Peixinho (37) estão curtindo o friozinho de Londres, na Inglaterra. Nas redes sociais, sobram fotos lindas dos dois com a família do pagodeiro.

O pai do cantor, João Antonio da Silva Barbosa, a mãe, Glória Maria Barbosa, e a irmã Ellen Caroline Barbosa e o casal têm se vertido ao turistar pelo país. Claramente grato com a união, o cantor publicou uma foto com a seguinte legenda em inglês: "Não é o quanto nós temos, mas o quanto nós aproveitamos... Isso traz a felicidade!".

Carol também publicou stories e fotos e escreveu: "Londres é sempre uma boa ideia! Com a família". O casal está junto desde meados de fevereiro deste ano e também já viajou para Ceará, em agosto desse ano.

Confira as fotos de viagem de Thiaguinho e Carol Peixinho:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)