Em Capri, Lucy Alves revela curvas esculturais: ''A mais gata''

Curtindo praia da Itália, atriz Lucy Alves revela corpaço deslumbrante e dá show de beleza

A atriz e cantora Lucy Alves está curtindo uma viagem pela Itália. Na praia de Capri, a famosa apareceu deslumbrante nesta terça-feira, 08. Em sua rede social, ela parou tudo ao compartilhar cliques cheios de beleza curtindo o local paradisíaco.

Usando um biquíni branco, a artista roubou a cena no lugar e destacou na paisagem. Lucy Alves então esbanjou suas curvas esculturais e deu um show de beleza. Ela ainda exibiu registros que andou fazendo por lá.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com os cliques. "A mais gata da vida", escreveram os fãs. "A Sereia mais linda de todas divando em seu habitat. A Deusa do mar! Avisa que é ela", enalteceram os seguidores.

É bom lembrar que Lucy Alves estava no ar em Travessia. Ela deu vida a protagonista Brisa, que viveu par romântico com Chay Suede e Romulo Estrela na trama de Glória Perez. A cantora ganhou fama ao ficar em segundo lugar do The Voice Brasil em 2013.

Lucy Alves reage após críticas para cena polêmica da novela Travessia

A atriz Lucy Alves se pronunciou após ver as críticas contra uma cena polêmica da novela Travessia, da Globo. Na sequência, a personagem dela, Brisa, apareceu dançando na chuva logo após viver vários perrengues, incluindo um assalto e a ida do filho ao hospital. A cena foi criticada nas redes sociais por não ter uma relação com a história que estava sendo contada. Agora, a artista rebateu as críticas.

Em conversa com o programa Fofocalizando, do SBT, a atriz contou que não abala com os comentários negativos e que faz as cenas que a direção pede para ela. "Sou apenas uma atriz, gente, sou contratada para fazer o que me pedem. Eu recebi [as críticas] normal. Acho que não dá pra agradar todo mundo", disse ela, e completou: "Estava junto com a direção, fizemos a cena. Achei uma cena belíssima".

Por fim, ela falou sobre a importância da personagem em sua carreira. "Foi um papel muito importante pra mim, que me deu uma grande visibilidade. Eu saio com a imagem muito forte. Depois que passamos por um processo de uma novela desse tamanho, ficamos preparados para qualquer produto. Tudo o que a gente desejava para Brisa é que ela fosse muito feliz. Amei esse final. Foi muito bom ver a bichinha respirando, porque a bichinha sofreu", contou.