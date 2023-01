Descanso! Deive Leonardo curtiu férias com a família nos Estados Unidos

Deive Leonardo curte férias com a família nos EUA e levou os filhos para conhecerem a neve

Desde a virada do ano, com a confraternização na Igreja Lagoinha, em Orlando, Deive Leonardo (32) e a família foram passar temporada de férias nos EUA e aproveitar um descanso merecido depois de um ano corrido.

Além de aproveitar os dias nos parques da Disney com os filhos João, Noah e Serena ao lado da sua esposa Paula, com quem é casado há 12 anos, o evangelista levou os pais e sogros para a programação das férias em família na gringa.

Casados há 12 anos, Deive falou em entrevista para a CARAS sobre o relacionamento dos dois: “A Paulinha foi minha primeira namorada, se tornou minha esposa e mãe dos meus filhos. Sou completamente apaixonado, a amo incondicionalmente.”

A família também foi curtir aguns dias nas regiões mais frias do país norte-americano para que as crianças pudessem conhecer a neve. "Fomos para Denver, no Colorado. Essa foi a primeira vez que as crianças brincaram e viram neve! E amaram!", conta Paulinha sobre a experiência dos pequenos ao verem a neve.

O casal foi fazer um passeio em uma fazenda de plantação de morangos com os filhos e celebrar o crescimento dos pequenos, como o primeiro dente que João perdeu.

Deive também aproveitou esses dias para jogar golfe, esporte pelo qual é apaixonado.

Deive retorna ao Brasil com a família no dia 17 de Fevereiro e já tem a agenda de show aberta, com apresentações já marcadas em Limeira (SP), Americana(SP), Bertioga(SP) e Santo André(SP). Considerado uma das maiores vozes do mundo gospel, o evangelista iniciou a trajetória em 2009, a levar a Palavra divina às pessoas, mas foi somente em 2017 que iniciou o trabalho na internet. De lá para cá, seu alcance só aumentou. No Instagram, por exemplo, Deive é seguido por mais de 12,2 milhões de pessoas. Entre os admiradores estão personalidades como Neymar Jr. (30), Luan Santana (31) e Gusttavo Lima (33).