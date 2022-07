De maiô, Linn da Quebrada exibe o corpão nos Lençóis Maranhenses: "Belíssima"

Curtindo uma viagem especial para o Maranhão, Linn da Quebrada compartilhou uma série de fotos e encantou a web

Redação Publicado em 01/07/2022, às 10h37

Linn da Quebrada (31) está curtindo uma viagem especial para o Maranhão e encantou a web na última quinta-feira, 1, ao compartilhar cliques nos Lençóis Maranhenses.

A cantora e ex-BBB compartilhou uma série de fotos em seu perfil no Instagram, mostrando a paisagem paradisíaca e encantando os internautas.

Nas fotos publicadas por Lina, ela surgiu com um maiô estampado e deixou as pernas torneadas à mostra.

Na legenda da publicação, a ex-BBB que esteve presente no São João da Thay da última terça-feira, 28, fez um trocadilho com seu nome: "Linnda e Quebrada nos Lençóis Maranhenses. Desbravando o mundo com elas", disse.

Veja a publicação de Linn da Quebrada:

