De férias, Cecilia Malan encanta ao posar agarradinha com a filha durante passeio

A jornalista Cecilia Malan decidiu dividir com os seguidores das redes sociais um momento encantador ao lado de sua filha, Olimpia, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o francês Pierre Antoine.

Curtindo alguns dias de descanso em Paris, na França, a correspondente da TV Globo em Londres, na Inglaterra, publicou no feed do Instagram nesta sexta-feira, 2, uma foto em que aparece agarradinha com a herdeira durante um passeio.

Na imagem, Olimpia aparece usando um vestido azul e um casaco e um tênis rosa. Já a jornalista apostou em um look todo preto. "Au revoir, Paris!! Foram oito dias grudadas que nem chiclete! Aprontamos muuuito!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Em outra publicação, Cecilia mostrou a filha sentada em um carrinho, próxima ao Museu do Louvre, e contou que a menina conheceu os filhos de alguns amigos. "Au revoir, Paris!! Olimpia brincou com 14 amiguinhos em oito dias. Todos filhos de amigos meus. Amo ver essa continuidade. Sozinha ela nunca vai estar", celebrou.

Essa não é a primeira vez que a comunicadora posta fotos de sua viagem. Recentemente, ela abriu o álbum de fotos dos passeios com a herdeira por Paris. As duas visitaram pontos turísticos da região e ainda se divertiram no carrossel. "Férias mãe e filha! A obsessão do momento é andar de carrossel. E Paris tem uns lindos, antiguinhos. Mas tem que ser no mínimo três vezes, sabe?", escreveu.

Confira as fotos de Cecilia com a filha:

Clique inédito com Murilo Benicio

O ator Murilo Benício aproveitou uma folga das gravações da série Justiça 2, da Globo, para visitar a namorada, a jornalista Cecilia Malan, em Londres, Inglaterra. Os dois foram fotografados juntos durante um jantar especial com o ator Tarcísio Filho e a esposa dele, Mocita Fagundes. A diretora foi a responsável por compartilhar as fotos do quarteto nas redes sociais em um álbum de fotos. Eles se encontraram para o jantar em um restaurante londrino e posaram sorridentes.

