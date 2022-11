De biquíni, Yanna Lavigne curte viagem para Fernando de Noronha com amigos: ''Ilha mágica''

Sem o marido e as filhas, atriz Yanna Lavigne publica fotos de dia de sol em Fernando de Noronha na companhia de Agatha Moreira e amigos

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 10h12

A atriz Yanna Lavigne (32) iniciou a manhã desta quarta-feira, 16, recarregando suas energias durante viagem!

Curtindo viagem para Fernando de Noronha na companhia da cunhada, a também atriz Agatha Moreira (30), namorada de Rodrigo Simas (30), e outros amigos, a artista compartilhou sequência de registros no cenário paradisíaco.

Sem as filhas, Madalena, de cinco anos, e Amélia, de quase 10 meses, e o marido Bruno Gissoni (35), a gata chamou atenção ao posar de biquíni nos cliques publicados em seu perfil no Instagram.

"Voltei!!! Minha ilha mágica", escreveu Yanna Lavigne ao legendar a postagem.

Nos comentários, o maridão se derreteu pela esposa: "Te amo." Os seguidores também elogiaram a gata. "Musa", "Linda", "Aproveita mamaaaa", "Você é surreal", "Tudo lindo", "Aproveita mamãe linda!!", disseram.

Confira os cliques de Yanna Lavigne em Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Yanna Lavigne posta fotos das filhas e semelhança impressiona a web

Recentemente, Yanna Lavigne compartilhou um lindo registro das filhas, Madalena e Amélia. No registro, a irmã mais velha aparece agarrada com a caçula enquanto elas comem pão. "Feliz dia das crianças. Que elas sejam preservadas, cuidadas com compaixão, empatia e acima de tudo respeito! E acima disso tudo, amor", escreveu a mamãe coruja.

A semelhança entre as herdeiras de Yanna e Bruno Gissoni chamou a atenção da web. "Elas são iguaizinhas", "Cara de uma, focinho da outra", "Essa meninas são lindas", "Fofura em dose dupla", dispararam.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!