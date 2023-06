De biquíni, Gkay renova bronzeado durante férias na Itália: ‘Belíssima’

Influenciadora digital e humorista Gkay ostenta corpão impressionante durante viagem por Capri, na Itália

Nesta sexta-feira, 16, a humorista e influenciadora digital Géssica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou suas redes sociais para deixar os internautas com inveja! Passando férias em Capri, na Itália, a musa ostentou seu corpão escultural enquanto posava de biquíni para renovar seu bronzeado sob o sol europeu.

Através de uma publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital, dona da festa mais aguardada do ano, a Farofa da Gkay, posou em meio às pedras no mar italiano, colocando sua barriga trincada para jogo, deixando os internautas babando.

Gkay também aproveitou para colocar seu bumbum para jogo, recebendo uma enxurrada de elogios. Além disso, a modelo ainda gravou um vídeo em frente ao espelho do banheiro, mostrando seu look para tomar um sol na Itália. Para finalizar, a humorista ainda mostrou a belíssima paisagem que encontrou no destino paradisíaco italiano.

Os comentários foram inundados de elogios para a humorista. “Eu não quero ver barriga chapada não… Quero ver barriga de baby Kayane”, brincou uma internauta. “Tá muito gata, garota! Eu disso, foi um corpo belíssimo”, apontou um outro. “Gkay, você está na sua melhor fase! Te acompanha há alguns anos e nunca vi você tão bonita e tão radiante”, exaltou uma terceira seguidora.

“Lindíssima”, “Perfeita”, “Maravilhosa”, “Como pode ser tão incrível”, “Que lugar lindo”, “Gata”, são algumas outras mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Gkay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)



Gkay retorna ao Instagram e explica sumiço aos seguidores

Nos últimos dias, Gkay sumiu das redes sociais e deixou os fãs preocupados. Porém, ela revelou que foi um problema em sua conta e já está de volta. "E aí, meu povo lindo que me assiste e que me adora. Como é bom estar de volta. Até me arrumei. Não vou aparecer para os meus seguidores de todo jeito. Desde sexta-feira, que eu estou sem Instagram, eu não conseguia postar nada, nem direct, fazer nada. Meu Instagram estava aqui meramente ilustrativo. A única coisa que eu conseguia era subir foto nos stories. Não voltou todo. Ainda está com vários bugues, mas pelo menos está postando stories", disse ela.