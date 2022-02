David Junior comemora primeira viagem internacional ao lado da família: ''Sonho de infância''

O ator David Junior mostrou fotos da primeira viagem internacional ao lado da família

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 15h22

David Junior (36) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, para dividir com os fãs a realização de um sonho.

O ator viajou pela primeira vez para fora do país ao lado de sua família e não escondeu a felicidade ao contar que esse era seu sonho de criança.

"Viajar com a família sempre foi um sonho utópico de infância. Parece um desejo bobo, mas é a primeira vez que consigo viajar com a minha mãe internacionalmente, aos 36 anos", começou ele, que mostrou que eles estão em Madrid, na Espanha

Além da mãe, David também está acompanhado da esposa, Yasmin Garcez, da filha do casal, Amora (1), da irmã e da sogra. "Tirei meu passaporte com quase 30 e minha filha, com 1 ano, viajou com as avós, os pais e a tia. Essa é minha maior definição de FELICIDADE", celebrou.

Para finalizar, o artista afirmou desejou mais saúde e viagens ao lado das pessoas que ele ama. "Só desejo saúde e mais viagens como essa. Amo vocês. #Famylia", declarou ele.

Confira as fotos da viagem em família de David: