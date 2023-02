Danni Suzuki mostra aventura nos EUA e recebe pedido de fã: "Namora comigo?"

Danni Suzuki tem compartilhado os registros da viagem aos EUA, por meio das redes sociais

Danni Suzuki (45) tem aproveitado um tempo de descanso na Flórida, nos Estados Unidos. Ela começou a compartilhar nas redes sociais, os registros da viagem.

Ela postou fotos enquanto visitava uma gruta local. "Devil’s Den Prehistoric Spring, fica numa pequena cidadezinha chamada Williston, a 30 minutos de Gainesville, na Flórida. O Devil's Den é um dos pontos de mergulho mais exclusivos do estado. Uma nascente pré-histórica de 18 metros, que é simplesmente deliciosa pra fazer mergulho com snorkel ou até aquele mergulho profissa mesmo se voce tiver a certificação. O nome não é dos melhores, mas se chama assim porque nas manhãs de inverno é possível ver vapor saindo da abertura da caverna, como se fosse fumaça. Dai o nome “Gruta do Diabo” dado pelos primeiros colonos para essa fonte subterrânea", explicou.

"A água é realmente cristalina, iluminada… E tem uma forma de cogumelo invertido abaixo da superfície, uma cova histórica, um dos lugares mais pré-históricos da América do Norte. A gruta tem sido o lar de fósseis de animais extintos que datam da Era do Pleistoceno, entre 2,588 milhões e 11,7 mil anos atrás, que estão inclusive em exibição no Museu de História Natural da Universidade da Flórida. É bem gelada a água, mas depois de um tempo acostuma", avisou.

Os registros chamaram atenção dos seguidores que encheram a publicação de mensagens carinhosas. Apesar dos elogios, um deixou um pedido inusitado para atriz. "Namora comigo?", questionou ele.

