Carolina Dieckmann surge encantadora em cliques na Disney: "Sonho"

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 20h17

A atriz Carolina Dieckmann (43) está curtindo uma viagem especial para Orlando, Flórida e encantou seus seguidores com novos cliques.

Em seu perfil no Instagram, Carolina surgiu encantadora aproveitando mais um dia nos parques de Orlando.

Desta vez, a atriz apareceu nos parques da Disney, e viveu como uma verdadeira turista, apostando até nas orelhinhas clássicas da Minnie.

Esbanjando felicidade, a atriz compartilhou os cliques especiais e celebrou a experiência mágica: "Um convite desses... é sonho transformado em realidade. Obrigada pela experiência mais incrível, eu amei muitooo!", escreveu.

Viagem especial!

Ainda nesta semana, Carolina Dieckmann surgiu nos parques da Universal Studios e encantou a web ao publicar cliques especiais com Fernanda Paes Leme (38).

As atrizes que estão curtindo os dias de descanso em Orlando posaram juntas com um Homer Simpson enorme no parque.

Veja o clique de Carolina Dieckmann na Disney: