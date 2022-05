Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme se divertem em parque de diversões em Orlando

DIVERSÃO COM AMIGAS!

As atrizes Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme posaram juntas durante o passeio em Orlando

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 16h20

Nada melhor do que curtir um parque de diversões com as amigas!

Carolina Dieckmann (43) e Fernanda Paes Leme (38) estão aproveitam dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos, e claro que elas marcaram presença nos parques.

No perfil do Instagram, Carol compartilhou fotos na Universal e arrancaram elogios dos seguidores.

"Trio de milhões… ahahahahha. Homeeer we love you!!!", escreveu ela na legenda da publicação onde elas posam abraçadas com o personagem de Os Simpsons.

Os admiradores das artistas fizeram questão de comentar. "Lindas demais", "Que foto mais lindas", "Eu amo muito essa amizade", disseram.

CONFIRA AS FOTOS DAS ARTISTAS EM ORLANDO