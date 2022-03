Carolina Dieckmann curte praia ao lado do marido e filho: ''Nós''

Em cliques raros, a atriz Carolina Dieckmann mostrou o passeio em família em Portugal

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 18h18

Carolina Dieckmann(43) surpreendeu os seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira, 21, alguns cliques raros ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu ao lado do marido, Tiago Worcman, e do filho mais novo, José (14), em uma praia de Portugal.

Na publicação, a atriz se derreteu pelo momento em família. "Amor de quem sente, amor de quem vê... nós por ela", escreveu ela, marcando a amiga Mariana Leoni, responsável pelos registros.

A publicação recebeu vários elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Família maravilhosa", falou outra. "Que amor. Que Deus abençoe vocês", comentou uma internauta. "Que fotos lindas. Parabéns, sua família é muito especial", escreveu uma fã.

Recentemente a atriz esbanjou estilo no inverno europeu enquanto passeava pelas ruas da cidade com suas amigas. "Cheguei, Lisboa… E vai ter chuva de carrossel porque sim!", disse a artista.

Confira as fotos de Carol ao lado da família: