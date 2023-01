Camila Cabello fica cara a cara com gorila durante viagem por Ruanda, na África

Cantora Camila Cabello visita famosa Montanha dos Gorilas, em Ruanda, e fala sobre importância de conservação da espécie

A cantora cubana Camila Cabello (25) mostrou uma situação inusitada para seus fãs. Nesta segunda-feira, 2, ela mostrou que fez uma viagem para Ruanda, na África, onde pode fazer um trekking na famosa Montanha dos Gorilas, no Parque Nacional dos Vulcões. Durante o passeio, ela ficou frente a frente com um dos primatas.

Em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, a cantora mostrou o encontro e relatou como foi a visita ao país. “Nunca imaginei nos meus melhores sonhos que poderia um dia caminhar na floresta tropical e ser capaz de... Olhar nos olhos de um gorila de costas prateadas e literalmente curve-se na sua presença", escreveu ela. "E saber que poderíamos ter uma experiência como esta e poder partilhar espaço com estes nobres gigantes, só é possível por pessoas dedicadas à sua conservação e proteção e saber que isso foi bom tanto para a vida selvagem como para as comunidades locais foi crucial”, contou.

“Apaixonei-me por este lugar e pelas pessoas que conhecemos ao longo do caminho... (um alô para meu amigo François Bigirimana!!! ), eles aumentaram exponencialmente o número de gorilas e estão a ajudar eficientemente a salvar estas preciosas criaturas da extinção. Também conseguimos visitar Kigali e ir ao museu do Genocídio Ruandês. Os ruandeses são um povo tão compassivo, resistente e forte sentem-se literalmente a pessoa mais sortuda do mundo por ter vivenciado este lugar, e são pessoas humanas e pessoas não humanas também conhecidas como gorilas”, completou a cantora.

Os gorilas-das-montanha são uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Os primatas ficaram conhecidos por conta do filme Nas Montanhas dos Gorilas, estrelado por Sigourney Weaver, onde narra a luta da americana Dian Fossey para sua conservação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camila (@camila_cabello)



De namorado novo!

Recentemente, Camila foi fotografada de mãos dadas e beijando a bochecha do empresário Austin Kevich (30). O CEO de aplicativo e a artista passeavam por Los Angeles, Califórnia, e foram para uma cafeteria de acordo com o site britânico The Daily Mail.