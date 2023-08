Brunna Gonçalves esbanja beleza natural em Ibiza: "Paraíso"

Brunna Gonçalves aproveitou viagem a Ibiza com sua esposa, a cantora Ludmilla, para atualizar suas redes sociais; confira as fotos!

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves está aproveitando suas férias na Europa. Ao lado de sua esposa, a cantora Ludmilla, ela visitou lugares como Portugal e Espanha. E nesta sexta-feira, 18, a musa compartilhou alguns cliques da viagem com seus seguidores.

Em seu Instagram, Brunna abriu o álbum de fotos de um dia de passeio de barco em Ibizia, ilha na Espanha. Nos cliques, a dançarina esbanjou sua beleza natural, com destaque para o seu cabelão volumoso. Ela também aproveitou para renovar seu bronzeado e exibir o seu look perfeito de verão.

"Últimas fotos desse paraíso que é IBIZA", escreveu Brunna na legenda da publicação. Nas fotos, ela posou sob o sol dourado e exibiu a vista de invejar do mar azul na Espanha. E é claro que todos se derreteram por ela nos comentários. “Mas como tu é linda garota!”, escreveu o ex-BBB Fred Nicácio.

"Como pode ficar tão perfeita em todas as suas versões?!", enalteceu fã. "Deusa", disparou outro. "Essa primeira foto, vou emoldurar na minha parede", brincou mais um. "É linda de todos os jeitos como pode, injustiça isso aí", disse admirador. "Nem tenho palavras pra você Brunna", comentou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves e Ludmilla juntinhas na Espanha

No último dia 11, Brunna Gonçalves iniciou a chuva de fotos em Ibiza, desta vez ao lado de sua esposa, Ludmilla.Juntas, as duas aproveitaram os dias de sol na ilha espanhola e curtiram o melhor que o lugar tinha para oferecer.

O casal exibiu seus biquínis estilosos e acessórios maravilhosos, que compunham um lookinho de verão maravilhoso! As duas renovaram seus bronzeados acompanhadas de champanhe e um almoço leve à beira-mar. Brunna até mesmo testou a temperatura do mar com os pés na água e exibiu a linda paisagem do local.

"Verão europeu", escreveu Brunna na legenda da publicação. E seus seguidores rasgaram elogios ao casal. "Eu tô presa nessas fotos", afirmou seguidora. "Surreal", disparou outro. "Belíssimas e chiquérrimas", enalteceu mais um. "Meus amores", escreveu admirador. "Roubou a beleza todinha para vocês", disse mais um.