Bráulio Bessa encanta ao mostrar fotos da primeira viagem em família

O poeta Bráulio Bessa abriu o álbum de fotos de sua viagem com a esposa e a filha

O poeta Bráulio Bessa explodiu o fofurômetro das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua primeira viagem em família. Ele está curtindo alguns dias de descanso em Porto de Galinhas ao lado da esposa, Camila Mendes, e da primeira filha do casal, Nalu, que está com quatro meses.

Nas fotos e vídeos postados no feed do Instagram nesta sexta-feira, 1º, o artista surgiu sorridente curtindo o dia na piscina com a amada e a herdeira. Depois, ele ainda mostrou Nalu toda encantada ao sentir a areia e a água do mar nos pezinhos.

Ao dividir as imagens com os seguidores, Bráulio celebrou o momento especial. "Registros de nossa primeira viagem em família. Tem sido dias tão bonitos. Viver já era bom. Te apresentar a vida, filha, vai ser muito melhor. Já está sendo!", disse o poeta na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a postagem. "Muito amor", disse uma seguidora. "Família é um tesouro de Deus", escreveu outra. "Que maravilha, aproveite tudo que for possível", aconselhou uma fã. "Essas perninhas da Nalu", se derreteu mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bráulio Bessa (@brauliobessa)

Look feito pela vovó

Durante as Festas Juninas, Bráulio encantou os seguidores ao mostrar a filha, Nalu, usando um look junino: um vestido xadrez branco e preto, e com lacinhos vermelho. Além disso, a bebê também estava com uma tiara de pano e meias vermelhas. Ao mostrar o look estiloso da herdeira, o poeta contou que sua mãe foi a responsável por costurar o vestido.

"Vovó foi costureira. Mamãe é costureira. Cresci vendo as duas pegando as sobras de retalhos dos clientes pra fazer roupas para os filhos e netos. A tradição continua. E que emoção ver minha filha vestindo as roupinhas que minha mãe costura com tanto amor. E viva São João", escreveu o artista na legenda. Veja as fotos!